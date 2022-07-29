Присяжная по делу Бережного, которую обвинили в разглашении вердикта, хочет подать в суд за клевету

Тюменка Мария Меркаева, присяжная по делу Виталия Бережного, якобы нарушившая тайну совещательной комнаты, намерена подать в суд – женщина считает, что ее оклеветали. Об этом сообщает NEFT. По словам источника агентства, муж Марии Сергей Меркаев не верит, что супруга разгласила тайну совещательной комнаты.

«Моя жена не такая. Она бы никогда не стала распространять информацию о вердикте. Она даже со мной это никогда не обсуждала. Мы собираемся подавать в суд по факту клеветы», – приводит собеседник издания слова Меркаева. «Новый День» дозвонился до самой Марии, но она отказалась говорить с журналистами.

Напомним, 28 июля, тг-канал «Наше Лукомоорье» написал, что к ним пришло письмо от знакомой одного из членов коллегии присяжных. «У меня есть подруга Миркаева Маша, она присяжная по делу Бережного. Сегодня я с ней разговаривала, она мне сказала, что они с присяжными оправдали педофила Бережного», – говорилось в письме, которое представляло из себя скрин с экрана с набранным текстом.

В итоге в Тюменском суде было принято решение о роспуске коллегии присяжных. Рассмотрение уголовного дела начнут с начала – уже с новым составом присяжных заседателей.

Тюмень, Ольга Федорова

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