Дело Бережного, обвиняемого в убийстве девочки, поступило в тюменский суд

В Тюменский областной суд поступило уголовное дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп.«в», «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение); п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование); п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера); пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. В ближайшее время уголовное дело будет назначено к слушанию.

По версии следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю Муравьеву. Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство. Тело потерпевшей Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.

Сам Бережней настаивает на своей невиновности и говорит, что признательные показания дал под пытками.

Тюмень, Ольга Федорова

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