Приговор по делу Бережного в Тюмени озвучат 28 июля

Вердикт присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени, будет озвучен 28 июля.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. «По делу объявлен перерыв. В настоящее время судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей», – рассказали в пресс-службе 27 июля 2022 года.

Там добавили, что вердикт присяжных заседателей в судебном заседании ещё не оглашался.

Заявление пресс-служба судов сделала после того, как в местных телеграм-каналах начала распространяться информацию о якобы вынесенном вердикте присяжных, которые оправдали г-на Бережного. В частности, об этом написал днём 27 июля тг-канал «Тюменская умоора». В источнике было указано, что судья «с этим не согласилась» и что заседание, где будет оглашён приговор, переносится. Другой тг-канал – «Наше Лукомоорье» – написал, что разглашение вердикта присяжных до его официального провозглашения может являться основанием для роспуска коллегии присяжных заседателей.

Резонансное преступление совершено 30 июня 2021 года. По версии следствия, Виталий Бережной встретил незнакомую ему ранее девочку в подъезде дома, где он снимал квартиру. У него возникла мысль о насилии. Он заманил ребёнка в свою комнату, надругался над ней и убил. Спустя время он, как предполагает следствие, вынес труп ребёнка на берег озера в коробке из-под бытовой техники. Там тело девочки и обнаружили.

Тюмень, Ольга Федорова

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