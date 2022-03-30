Озвучены ранее неизвестные подробности дела Бережного об убийстве девочки в Тюмени

Следователи раскрыли детали жестокого убийства 8-летней Насти М. в Тюмени. Подробности из материалов дела накануне опубликовало агентство Лента.ру.

Настя пропала 30 июня 2020 года. Ее тело нашли 19 августа на в коробке на берегу озера. Руки жертвы были связаны скотчем, им же была обмотана голова – так, чтобы закрывать рот. В прямой кишке погибшей эксперты нашли большое количество спермы, пригодной для экспертизы и выделения генетического профиля.

Тело было обернуто стрейч-пленкой в 22 слоя, потом уложено в картонную коробку от кухонной вытяжки, а затем упаковано в несколько целлофановых мешков. Внутри также был большой кусок ковролина и газета от 6 мая 2021 года

Со скотча и с тела девочки удалось изъять мельчайшие кусочки кожи того, кто упаковывал все это. А на картонной коробке от вытяжки был виден штрих-код, серийный номер и название модели.

Сначала следователи нашли покупателя вытяжки, а затем – на фирму, которая устанавливала агрегат. Когда в компанию пришли оперативники, один из ее сотрудников – Виталий Бережной – попытался сбежать. Чтобы его остановить, полицейским пришлось применять приемы самбо.

Бережной родился 1 января 1981 году в Сургуте. До армии он жил в деревне Якуши под Тюменью. Срочную службу Бережной проходил в спецназе, принимал участие в операции по наведению конституционного порядка в Чечне. Затем служил в милиции. Женился, родил двух детей, открыл частный детский сад – но предпринимателя из него не получилось.

В итоге Бережной развелся с женой и в 2016 году уехал в Тюмень. Он сразу сошелся с другой женщиной и стал жить у нее. И в первой, и во второй семье у Бережного были две проблемы: он порой срывался в запои и баловался наркотиками. Это было причиной семейных ссор.

В июне Бережной сорвался в запой, который усилил наркотиками. Из-за этого и произошла его ссора с сожительницей, после чего он стал арендовать квартиру на улице Судостроителей, 40.

После задержания Бережного следователи нагрянули туда с обыском. В квартире стоял трупный запах. В холодильнике силовики нашли следы крови. Позже эксперты установят: это кровь убитой девочки.

На полу в квартире Бережного лежал ковер с большим вырезанным куском – абсолютно идентичный тому, что нашли вместе с телом Насти М.

Чуть позже, при осмотре телефона Бережного в истории браузера следователи нашли более двух сотен ссылок на порносайты, причем сюжет всех роликов был одним: взрослый мужчина насиловал совсем маленьких девочек. На первом же допросе Бережному предъявили и просмотренные им порноролики, и квитанцию об оплате, и заключение врачей об обнаруженных у него в крови следах наркотика.

По словам Виталия Бережного, вечером 29 июня он купил и принял дозу наркотика, а потом стал смотреть порно. Особенность запрещенного препарата, который употребил Виталий, состоит в том, что он усиливает сексуальное возбуждение, а в комбинации с алкоголем это действие сильно продлевается. Возбуждение всю ночь не отпускало Бережного, и он снова и снова смотрел порно. А утром пошел на работу – но, еще не выйдя из подъезда, увидел маленькую девочку. Под предлогом того, что к нему в квартиру забежал котенок, Бережной попросил девочку помочь его поймать – и та согласилась

Они пошли в квартиру, где у входа Виталий взял в руки скотч, напал на девочку со спины, смотал ей руки липкой лентой, а потом, чтобы она не кричала, обмотал той же липкой лентой голову, стараясь полностью закрыть рот.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, Настя скончалась от удушения. Причем сексуальное насилие начиналось с еще живым ребенком, а закончилось уже с мертвым – на это указывает ряд однозначных признаков. От входа в квартиру до смерти Насти прошло не более 15 минут.

Бережной три года служил в милиции (в том числе помощником участкового), а потому хорошо знал инструкции об осмотре мест происшествия, особенно – при обнаружении мертвых. Он стал заметать следы. Тело убитой Насти переложил на пол в позе эмбриона, вырезал по периметру ковер, положил туда же слетевшие с девочки сланцы, а затем – первую попавшуюся газету, которая должна была исполнить роль «промокашки», впитывая вытекающую кровь.

Затем все вместе он обмотал стрейч-пленкой во много слоев – так упаковывают следы на одорологическую (по запаху) экспертизу. Использовав весь рулон стрейч-пленки, Бережной положил образовавшийся кокон в большой пакет и убрал в нишу за стиральной машиной, чтобы его не было видно.

Спустя несколько дней он перепрятал сверток в холодильник – понимая, что тело должно пролежать в нем достаточно долго, пока не закончится активная фаза поисков ребенка. Сделав это, Бережной запер квартиру – и пошел на работу.

50 дней тело Насти М. простояло в арендованной квартире. За это время запах стал просачиваться сквозь десятки слоев пленки – и последние три дня, до 17 августа, Виталий с согласия начальника ночевал на работе. Он уже решил, что помирится с сожительницей и съедет со съемной квартиры. А поскольку аренда была неофициальной, Бережной не боялся, что его вычислят.

17 августа, предупредив хозяйку, что ночует последний день, Виталий принес с работы большую коробку, в которую могло поместиться тело и которая не вызывала бы подозрений. Кроме того, по дороге он купил освежитель воздуха «Ландыш» и автомобильный дезодорант: фигурку, которая вешается в салоне машины и абсорбирует запахи.

Убрав тело в коробку, Бережной обмотал ее несколькими слоями стрейч-пленки и убрал еще в два пакета.

Получившийся сверток размерами около метра подозрений ни у кого не вызвал. Около восьми вечера Бережной вынес коробку из квартиры и, пройдя мимо работы, отнес ее на берег озера Оброчное.

Он знал, что ту территорию уже несколько раз прочесали, а потому был уверен: тело там пролежит незамеченным долгое время. Перед выходом из квартиры Бережной повесил в ванной автомобильный дезодорант и распылил весь баллон с освежителем воздуха. Поэтому пришедшая на следующий день хозяйка не почувствовала трупный запах – хотя у нее заболела голова от «Ландыша».

Такие показания Бережной дал в первый же день после задержания. А уже 26 августа повторил во время выхода в квартиру и на место обнаружения тела. В этот день он под видеозапись рассказал, как убивал Настю М., как упаковывал, а также как и куда выносил ее.

Виталий Бережной, пишет Лента.ру, почему-то думал, что доказательств преступления, кроме его собственных слов, нет. Он с самого начала планировал заявить, что оговорил себя под пытками – и неоднократно рассказывал об этом сокамерникам. На случай, если все пойдет не по плану, ветеран Чечни собирался симулировать расстройство личности. Факт, что у следствия много доказательств против него, стал для Бережного полной неожиданностью.

В этом смысле совершенно непонятно, как бывший полицейский мог не понимать, что оставил свои биологические следы на теле девочки и на скотче, которым была замотана жертва. А также забыл смыть следы крови в холодильнике.

Елена Шихова, адвокат Виталия Бережного, в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявила, что все показания, ранее данные ее клиентом, якобы были получены под пытками. Все доказательства, которые есть в деле, адвокат считает фальсифицированными – и генетику, и биллинг, и даже обнаруженные в квартире следы. «Здравые люди, которыми являются присяжные, сумеют сложить один плюс один – и все поймут сами», – заявила Шихова.

Доказательства шиты белыми нитками, причем очень топорно. Мы докажем в суде, что мой подзащитный стал жертвой оговора. Но о подробностях я говорить не могу, поскольку связана подпиской о неразглашении.

Тюмень, Ольга Федорова

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