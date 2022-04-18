Тюменский суд не смог сформировать коллегию присяжных по делу Бережного: некоторые отказались его судить

Суду не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей на процесс по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в насилии и убийстве 8-летней девочки. Некоторые кандидаты заявили самоотвод и отказались участвовать в деле. Как уточнили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области, такая процедура предусмотрена законом, это не запрещено.

Теперь коллегию попытаются сформировать повторно.

На рассмотрении дела с участием присяжных ранее настаивал сам обвиняемый Виталий Бережной.

«В Тюменском областном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки Насти. Ранее подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Сегодня состоялась процедура отбора. По её результатам не удалось сформировать состав коллегии присяжных заседателей. Процедуру отбора присяжных перенесли на следующее судебное заседание, которое состоится 12 мая», – уточнили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области 18 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

По версии обвинения, преступление г-н Бережной совершил 30 июня 2021 года в Тюмени. Будучи в состоянии наркотического опьянения, он вышел из своего жилища и встретил ребёнка. Он заманил Настю к себе в квартиру. Там изнасиловал и убил. Согласно материалам расследования, тело погибшей он хранил у себя в жилище долгое время в холодильнике. 17 августа он вынес тело ребёнка на улицу. Впоследствии убитую девочку нашли на берегу озера.

Тюмень, Юлия Фролова

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