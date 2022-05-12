Со второй попытки суд нашёл присяжных по делу о насилии и убийстве ребёнка в Тюмени

В Тюмени суд сформировал состав коллегии присяжных заседателей по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в насилии и убийстве восьмилетней девочки. Первое заседание суда должно состояться уже в понедельник, 16 мая. Об этом сообщает 12 мая объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Сегодня Тюменский областной суд отобрал присяжных заседателей для участия в суде по делу Виталия Бережного. В основной состав вошли 8 присяжных заседателей, 5 человек – в запасных», – сообщили представители суда.

Первая попытка сформировать коллегию присяжных была неудачной – некоторые из кандидатов взяли самоотвод и отказались судить обвиняемого.

На участии в процессе присяжных заседателей настаивает сам г-н Бережной.

Согласно материалам дела, он заманил к себе в квартиру 8-летнюю ранее ему незнакомую девочку Настю. Злоумышленник надругался над ребёнком и убил её. Тело, по версии правоохранителей, Бережной прятал у себя в жилище в холодильнике. Когда масштабные поиски ребёнка в Тюмени стали сходить на нет, он вынес тело погибшей девочки на улицу, где его и обнаружили. Трагедия случилась год назад в Тюмени.

Тюмень, Наталья Ефремова

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