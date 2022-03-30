С участием присяжных будут судить обвиняемого в изнасиловании и убийстве ребёнка в Тюмени

Суд удовлетворил ходатайство обвиняемого в изнасиловании и убийстве Насти М. Виталия Бережного о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Об этом 30 марта 2022 года сообщает телеграм-канал объединённой пресс-службы судов Тюменской области. Такое решение озвучено в рамках предварительного слушания.

Суд продлил Виталию Бережному срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 20 сентября 2022 года.

Первое судебное заседание назначено на 18 апреля. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

По версии обвинения, преступление г-н Бережной совершил 30 июня 2021 года в Тюмени. В этот момент он находился под действиями наркотиков. Мужчина встретил незнакомого ему ребёнка, восьмилетнюю Настю, заманил её к себе в арендуемую квартиру, там изнасиловал и убил. Тело девочки он вынес на улицу только 17 августа того же года, а до этого хранил его в своём жилище. Поэтому поиски ребёнка шли так долго.

Виталию Бережному предъявлено обвинение в совершении преступлений, которые описаны в пп.«в», «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение); п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование); п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера); пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Тюмень, Наталья Ефремова

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