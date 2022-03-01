Обвиняемый в убийстве ребёнка в Тюмени просит судить его с участием присяжных

Дело об убийстве восьмилетней Насти в Тюмени передаётся в суд, расследование завершено. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России 1 марта 2022 года. Обвиняемый – Виталий Бережной. Преступления квалифицируют по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Отметим, ранее в обвинении были ещё пункты п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), а также пп. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).

В СКР кратко напоминают фабулу уголовного дела. «30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю Муравьеву. Обманным путём он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил её убийство. Тело потерпевшей Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное», – говорится в сообщении следователей.

В ведомстве напоминают: преступление, по данным правоохранителей, Бережной совершил, будучи в состоянии наркотического опьянения.

В СКР уточнили, что Бережной просит рассмотреть его дело с учатсием присяжных заседателей. О решении пока не сообщается.

Тюмень, Наталья Ефремова

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