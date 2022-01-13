Бастрыкин потребовал от губернатора Моора усилить видеонаблюдение после убийства ребёнка

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин рекомендовал губернатору Тюменской области Александру Моору установить больше видеокамер в общественных местах после убийства 8-летнего ребёнка в Тюмени. Об этом председатель СК рассказал во время беседы с «РИА Новости».

«По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений – указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населённом пункте для обеспечения безопасности», – сказал г-н Бастрыкин.

В убийстве Анастасии М. подозревают 40-летнего Виталия Бережного. Александр Бастрыкин входе интервью уточнил: «Собраны объективные доказательства его причастности, на что указывают и следы крови потерпевшей, обнаруженные в холодильнике в жилище обвиняемого». Напомним, по предварительным данным следствия, сборщик мебели изнасиловал девочку, а потом убил. Её тело он хранил в холодильнике, а потом вынес из своего жилища в коробке.

Восьмилетнюю Настю искали более полутора месяцев. 19 августа 2021 года нашли тело девочки в пакете.

Расследуется также связанное с этой трагедией дело о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства. Ранее суд лишил родительских прав отца и мать погибшей девочки – кроме Насти у них есть и другие дети.

Уголовное дело по факту насилия и убийства ребёнка по решению председателя СК России было передано в центральный аппарат ведомства. «Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования», – говорилось на сайте СКР.

Тюмень, Наталья Ефремова