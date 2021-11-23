Родителей 8-летней девочки, убитой в Тюмени, лишили родительских прав

Ленинский районный суд Тюмени лишил прав родителей убитой летом этого года Насти М и ее несовершеннолетних брата и сестры. Сергей и Гузель Муравьевы поражены в правах потому, что мать и отец фактически уклонялись от исполнения своих обязанностей. Кроме того, суд постановил взыскать с нерадивых родителей в пользу детей алименты, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Сын и дочь Муравьевых уже находятся в одном из социальных учреждений Тюмени.

Напомним, что прокуратура обратилась в суд по поводу лишения Муравьевых родительских прав в сентябре этого года. Инициатором иска выступил отдел по опеке и охране детства. Суду предшествовала страшная трагедия – убийство дочери нерадивых родителей – 8-летней Насти. Девочка ушла из дома 30 июня 2021 года и до 19 августа велись ее безуспешные поиски. Тело ребенка нашли 19 августа. Спустя шесть дней полиция задержала подозреваемого в ее убийстве.

В Тюмени суд решит вопрос о лишении отца и матери восьмилетней Насти М. родительских прав. Напомним, девочку нашли мертвой 19 августа после почти двух месяцев поисков.

Заседание назначено на вторник, 14 сентября. Отстранить отца и мать от выполнения родительских обязанностей просит отдел по опеке и охране детства. Причиной для этого стало уклонение матери от воспитания дочерей и сына: женщина ушла из семьи и не интересовалась их жизнью. Аналогичное равнодушие проявлял и отец детей. Сейчас брат и сестра погибшей Насти находятся в социально-реабилитационном центре.

Как сообщал «Новый День», Настя М. пропала 30 июня, ее поисками занимались волонтеры и правоохранители. Спустя шесть дней после обнаружения тела девочки полиция задержала подозреваемого в ее убийстве. Мужчина находится в СИЗО. 1 декабря будет слушаться в суде ходатайство о продлении ему меры пресечения в виде ареста.

Тюмень, Елена Васильева

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