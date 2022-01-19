После убийства Насти Муравьевой в Тюмени установят новые видеокамеры не только на Лесобазе

В Тюмени появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. До осени 2023 года число видеокамер вырастет на 151 единицу, при этом 54 камеры будут установлены в микрорайоне Лесобаза, где была убита Настя Муравьева. В частности, приборам видеофиксации оснастят 26 объектов в микрорайоне (3 перекрестка, 10 дворовых территорий, 1 проезжая часть, сквер «30-летия Победы», 1 остановочный комплекс «Камчатская» в районе «Лесобазы»).

Об этом «Новому Дню» рассказали в областном департаменте по общественным связям, отвечая на запрос о реакции чиновников на представление председателя следственного комитета России.

После гибели Насти Муравьевой глава СКР Александр Бастрыкин потребовал усилить видеонаблюдение в районах с повышенной криминогенной обстановкой в Тюмени. Такое предложение от следственного комитета поступило губернатору Александру Моору еще 30 сентября 2021 года.

СКР рекомендовал увеличить число камер не только в местах массового скопления людей (парки, скверы), но и в безлюдных, потенциально опасных местах, во дворах многоквартирных жилых домов, с приоритетным проживанием лиц, ранее отбывавших наказание. Список таких опасных мест был сформирован сотрудниками УМВД РФ по Тюменской области совместно с представителями администрации города.

Всего, по состоянию на 1 января 2022 года, на улицах Тюмени установлены 2331 камера видеонаблюдения. Каждое устройство обходится бюджету в 5,3 тыс. рублей в месяц.

Тюмень, Ольга Федорова

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