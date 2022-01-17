После представления Бастрыкина в районе Лесобазы Тюмени установят камеры

В районе Лесобазы города Тюмени, где пропала восьмилетняя Настя, установят 54 новых видеокамеры. Об этом сообщает 17 января 2022 года департамент информатизации Тюменской области. Это решение озвучено после представления главы СКР Александра Бастрыкина в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора.

Сначала специалисты проложат кабель, потом установят опоры для камер.

«Система обеспечивает фиксацию правонарушений и круглосуточное визуальное наблюдение за оперативной обстановкой, в том числе в условиях плохой видимости, при высоких и низких температурах. Волоконно-оптическая сеть связи Ростелекома, которые являются исполнителями контракта, объединит все камеры в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция будет осуществляться в высоком разрешении, видеоданные в режиме реального времени будут передаваться в центр обработки данных правительства Тюменской области», – объяснили в департаменте.

По данным замдиректора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, в региональную систему видеонаблюдения уже передаются данные более чем с трёх тысяч средств видеонаблюдения, установленных в городах и районах Тюменской области. «При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств», – уточнил чиновник.

В правительстве Тюменской области пока не ответили на запрос агентства «Новый день» о том, как губернатор планирует реагировать на представление председателя следственного комитета России.

Тюмень, Наталья Ефремова

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