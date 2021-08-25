В Тюмени силовики задержали подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Насти Муравьевой. В районе Лесобазы, по сообщению 72.ru, большое скопление правоохранителей. Мужчина 40 лет арестован по 91-й статье УПК. Он проживал на первом этаже соседнего с Настиным дома.

Сейчас в квартире, которую мужчина арендовал, проводятся следственные действия. Как сообщили в СКР, «есть достаточные основания полагать, что мужчина причастен к преступлению».

Напомним, Настя Муравьева пропала 30 июня. В поисках принимали участие правоохранители и волонтеры. Глава СКР, Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль, а бригаду тюменских следователей усилили специалистами из Москвы. Тело девочки нашли только 19 августа. В двух километрах от дома, в камышах у озера. Убийца завернул труп ребенка в полиэтиленовые пакеты и обмотал электрическим проводом.

После того как стало известно, что Настя мертва, у ее дома появился произвольный мемориал. Неравнодушные тюменцы привозят к подъезду цветы и игрушки.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 25.08.21

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