Виталий Бережной заявил в суде, что не убивал 8-летнюю Настю Муравьеву, признание из него выбили под пытками

В четверг, 20 января, Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел жалобу адвоката Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летеней Насти Муравьевой. Защитник обратился в суд с протестом на отказ следствия от возбуждения уголовного дела по факту пыток, которые якобы применялись сотрудниками УМВД России по городу Тюмени в ходе получения признательных показаний.

По утверждению адвоката, на теле его подзащитного имелись множественные кровоподтеки и ссадины, что свидетельствует о применении к нему физического насилия.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что обжалуемое постановление уже отменил руководитель следственного органа. В связи с этим суд прекратил производство по жалобе адвоката», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Руководство следственного комитета приняло решение вернуть материал для дополнительной проверки сведений о пытках Бережного.

Сам Виталий Бережной сегодня в суде заявил журналистам, что никогда не знал Настю Муравьеву, а признательные показания дал под пытками в ОРЧ на ул. Тульская, 3.

Тюмень, Ольга Федорова

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