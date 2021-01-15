«Коронавирусные» ограничения на Ямале продлены до весны

На Ямале продлен до 1 марта режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал в пятницу, 15 января, губернатор Дмитрий Артюхов.

Документ продляет самоизоляцию для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также продлено действие обязательного масочного режима в общественных местах, в том числе транспорте. Граждане по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию. Общепит может работать только с 6 утра до 23 часов, в остальное время предприятия общественного питания могут работать лишь на вынос и на доставку.

Запрещены массовые мероприятия. Исключение сделано для некоторых категорий мероприятий, например, культурных (при условии заполнения не более половины мест в зале) и религиозные.

Ранее постановление о продлении режима повышенной готовности до 28 февраля подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Салехард, Юрий Хромов

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