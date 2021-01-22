На Ямале структура «Газпромнефти» загрязнила лес на десятки миллионов рублей

На Ямале АО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» загрязнило нефтью 3,3 гектара леса. Ущерб природе составил 36 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура обнаружила 20 лесных участков в границах Карамовского, Крайнего, Умсейского, Романовского, Суторминского, Спорышевского, Муравленковского и Вынгапуровского месторождений, загрязненных нефтесодержащей жидкостью. Общая площадь участков составила 3,3 гектара. Разработкой месторождений занимается «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз». В результате порчи почвы ущерб лесному фонду составил более 36 млн рублей.

Природоохранный прокурор потребовал от руководителя предприятия устранить нарушения закона и возбудил административные дела о порче земель, нарушении правил санитарной безопасности в лесах и нарушении правил пожарной безопасности в лесах.

Причиненный природе вред был возмещен. Виновные должностные лица были оштрафованы, в общей сложности, на более чем 9 млн рублей. Предприятие планирует летом 2021 года рекультивировать загрязненные участки леса.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 22.01.21

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