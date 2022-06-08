Ямальскую дочку «Газпромнефти» заставляют ликвидировать последствия аварии через суд

Более 9 млн рублей заплатит компания АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» за загрязнение земли в результате аварии и разлива. Кроме того, предприятие должно рекультивировать почву. Таких действий добилась прокуратура через суд. Добровольно добывающая компания территорию после ЧП не восстанавливала. Об этом сообщает прокуратура Ямала 8 июня 2022 года.

«В апреле 2021 года на нефтепроводе произошла авария, в результате которой разливом нефтесодержащей жидкости загрязнён лесной участок. Лесному фонду причинён ущерб – более 9 млн рублей. Надлежащих мер к устранению последствий аварии и рекультивации нарушенного лесного участка предприятие не предприняло, добровольно ущерб не возместило», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Прокуратуре пришлось дойти до апелляции, чтобы всё-таки принудить компанию к уплате штрафа. Суд первой инстанции – городской суд Ноябрьска – решил, что будет достаточно рекультивации.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Это далеко не первый случай, когда прокуратура вынуждает компанию заплатить за ущерб природе.

Муравленко, Наталья Ефремова

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