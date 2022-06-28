Прокуратура заставит «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» заплатить 12 млн рублей за разлив нефти в лесу

Более 12 млн рублей должна заплатить компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» за ущерб лесам, который возник из-за аварии на трубопроводе. Кроме того, предприятие обязано прокультивировать загрязнённый участок, а это 7 тыс. кв. м. Такое решение принял суд по иску природоохранной прокуратуры, добровольно дочка «Газпромнефти» ущерб не возмещала. Об этом 28 июня 2022 года сообщает прокуратура ЯНАО.

Там уточняют, что авария на нефтепроводе случилась 21 мая 2021 года. На землю разлилась нефтесодержащая жидкость.

«Надлежащих мер к устранению последствий аварии и рекультивации нарушенного лесного участка организация не предприняла, добровольно причинённый ущерб не возместила», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, подобные иски прокуратра подаёт в суд регулярно.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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