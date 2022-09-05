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Понедельник, 5 сентября 2022, 08:18 мск

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Прокуратура снова заставила дочку «Газпромнефти» на Ямале заплатить за загрязнение леса

На Ямале прокуратура в очередной раз взыскала ущерб с компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» из-за загрязнения леса. На этот раз нефть загрязнила участок в 4,3 тыс. кв. м. С компании через суд взыскали ущерб – 9 млн рублей.

«Прокуратура Муравленко направила в суд иск о возложении на предприятие обязанности провести рекультивацию загрязнённого участка и выплатить компенсацию вреда, причиненного лесному фонду, в сумме более 9 млн рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда исполнено. Денежные средства оплачены, лесной участок восстановлен», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО 5 сентября 2022 года.

Прокуратура регулярно находит нарушения в работе «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», в том числе, связанные с разливами.

Муравленко, Наталья Ефремова

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