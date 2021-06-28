С «дочки» «Газпром нефти» взыскали свыше 11 миллионов за ущерб природе и сокрытие данных об авариях

Свыше 11 миллионов рублей было взыскано с «дочки» «Газпром нефти» за ущерб, нанесенный природе.

Речь идет о двух эпизодах с трубопроводами «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Как пояснили в пресс-службе окружной прокуратуры, в первом случае речь идет о ЧП, случившемся в ноябре 2020 года: был зафиксирован порыв трубопровода Еты-Пуровского месторождения с выбросом опасных веществ с их последующим загоранием. Второй эпизод относится к февралю 2021 года, когда произошла разгерметизация трубопровода Спорышевского месторождения с выходом опасных веществ.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ответственными должностными лицами предприятия техногенные события необоснованно квалифицированы как инциденты – объем выброшенных опасных веществ был насчитан неверно. В связи с этим не были приняты меры по уведомлению органов Ростехнадзора о возникновении аварий на опасном производственном объекте. Техническое расследование произошедших событий проведено внутренней комиссией самого предприятия, тогда как расследование аварий по действующему порядку возглавляет должностное лицо территориального органа Ростехнадзора, пояснили в пресс-службе ямальской прокуратуры.

Природоохранный прокурор внес представления руководителю АО «Газпромнефть-ННГ», а также возбудил в отношении предприятия дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

По результатам их рассмотрения предприятию назначены наказания в виде штрафов на сумму 400 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры организацией возмещен ущерб, причиненный окружающей среде в результате порчи почв на землях лесного фонда, на сумму свыше 11 млн рублей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Справка:

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» – дочернее предприятие «Газпром нефти» – нефтедобывающая компания, ведущая разведку и разработку углеводородов на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Предприятие работает на 36 месторождениях, Основная часть которых находится на Ямале и территориально относится к Пуровскому, Красноселькупскому и Надымскому районам округа.

Салехард, Елена Васильева

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