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Пятница, 17 февраля 2023, 08:52 мск

Новости Ямал

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Прокуратура сообщила об очередных фактах загрязнения земель «дочкой» «Газпрома» на Ямале

По искам природоохранной прокуратуры нефтегазодобывающая компания возместила вред окружающей среде на сумму более 8,8 млн рублей. Речь идёт о компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Как рассказал в прокуратуре Ямала, были обнаружены загрязнённые нефтесодержащей жидкостью лесные участки общей площадью более 7,9 тыс м.кв. Природоохранный прокурор направил иски в суд. Помимо ущерба он также просил рекультивировать земли.

Требования прокурора удовлетворены. Компания уже возместила ущерб. Рекультивацию будет контролировать прокуратура.

Это далеко не первый случай подачи иска в суд для обязания компании выплатить ущерб и восстановить земли.

Ранее в компании сообщали, что занимаются обновлением инфраструктуры, чтобы уменьшить число аварий. «Предприятие реализует программу целостности и надёжности промысловых трубопроводов»,– уточняли на предприятии.

Салехард, Наталья Ефремова

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