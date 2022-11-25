«Дочка» «Газпромнефти» заплатит 43 млн за вред, нанесенный природе

«Дочка» «Газпромнефти» на Ямале заплатит за ущерб, нанесенный природе. Как сообщили РИА «Новый дЕнь» в пресс-службе окружной прокуратуры, нарушение закона допустил «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в результате осуществления предприятием производственно-хозяйственной деятельности на объектах, а также разгерметизации трубопроводов произошло загрязнение лесных участков нефтесодержащей жидкостью общей площадью более 17 га.

Природоохранный прокурор внес представление руководителю акционерного общества.

По результатам его рассмотрения полностью возмещен вред, причиненный окружающей среде, в размере свыше 43 млн рублей.

Выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель лесного фонда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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