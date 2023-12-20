Прокуратура заставила дочку «Газпромнефти» на Ямале выплатить 30 млн рублей за разливы

Прокуратура вынудила компанию «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» заплатить 30 млн рублей в качестве возмещения вреда за разливы. Об этом сообщает надзорное ведомство, не уточняя места загрязнения.

«Обнаружены 15 лесных участков, загрязнённых нефтесодержащей жидкостью от осуществления производственно-хозяйственной деятельности организации.

В результате порчи почв причинён ущерб лесному фонду в размере более 30 млн рублей.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранным прокурором руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, вред возмещён в полном объёме», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала 20 декабря 2023 года.

Ведомство периодически сообщает об обнаружении разливов. Иногда они становятся поводом не только дя представления, но и для обращения в суд.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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