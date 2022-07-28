Дочка «Газпромнефти» на Ямале использовала трубопровод без разрешения

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» использовала трубопровод на Крайнем месторождении Ямала без необходимых документов. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО 28 июля 2022 года. Надзорная инстанция обратилась в суд.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности и промышленной безопасности «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Компания в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию использовала нефтесборный трубопровод на Крайнем месторождении от кустовой площадки для транспортировки добываемого углеводородного сырья»,– говорится в сообщении прокуратуры.

Суд обязал предприятие оформить необходимое разрешение.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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