Дочка «Газпромнефти» на Ямале использовала трубопровод без разрешения

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» использовала трубопровод на Крайнем месторождении Ямала без необходимых документов. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО 28 июля 2022 года. Надзорная инстанция обратилась в суд.
«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности и промышленной безопасности «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Компания в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию использовала нефтесборный трубопровод на Крайнем месторождении от кустовой площадки для транспортировки добываемого углеводородного сырья»,– говорится в сообщении прокуратуры.
Суд обязал предприятие оформить необходимое разрешение.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Пуровский район, Наталья Ефремова
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