Дочка «Газпромнефти» на Ямале незаконно назвала аварию с пожаром на месторождении контролируемым растеканием

Прокуратура доказала в кассации, что АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» неверно квалифицировал аварию на трубопроводе. Разбирательства касались ЧП на Еты-Пуровском месторождении.

Нефтедобывающая компания расценила разлив нефтесодержащей жидкости и пожар как контролируемое растекание углеводородов. А вот надзорная инстанция посчитала, что это авария.

«На трубопроводе зафиксирован порыв с выбросом транспортируемой нефтесодержащей жидкости и её последующим горением. Данное техногенное событие предприятием квалифицировано как инцидент. Обществом растекание нефтесодержащей жидкости из разгерметизированного трубопровода расценено как контролируемое, при этом в массе выброшенного вещества была выделена только доля (процентное содержание) сырой нефти, что позволило снизить уровень техногенного события. Вместе с этим установленные фактические обстоятельства порыва на трубопроводе (возникший на объекте пожар и неконтролируемый выброс транспортируемого опасного вещества, с превышением установленных пороговых значений) свидетельствовали о возникновении аварии», – объясняют в прокуратуре Ямала.

Из-за нарушения квалификации природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Органом Ростехнадзора предприятию назначен штраф в 400 тыс. рублей.

Данное решение организация обжаловала.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев дело в кассационной инстанции, подтвердил законность и обоснованность привлечения акционерного общества к административной ответственности.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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