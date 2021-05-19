«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в ЯНАО заплатила больше 11 миллионов за разлив нефти

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» возместила ущерб, нанесённый природе разливом нефтепродуктов на Спорышевском месторождении. Сумму ущерба оценили в 11 с лишним миллионов рублей.

Авария на трубопроводе произошла в феврале этого года, в результате нефтепродукты вылились на площади 1 га лесного фонда Ноябрьского лесничества.

Природоохранный прокурор внес руководителю предприятия Алексею Огородову представление. По результатам его рассмотрения вред полностью возмещен, проведена техническая рекультивация земельного участка, а виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

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