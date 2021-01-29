На Ямале начали массовую вакцинацию против коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начинается на Ямале. В пятницу, 29 января, в регион поступило 9 тысяч доз вакцины «Спутник V», сообщил официальный сайт правительства автономного округа.

В регионе подготовлены 70 прививочных пунктов. Препарат готовят к распределению во все муниципальные образования. «Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Каждый ямалец должен понимать, что защитить себя от инфекционного заболевания можно только с помощью прививки», – сказала главный внештатный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова.

На 28 января на Ямале вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») привились 2655 человек, из них 895 получили оба компонента вакцины. Записаться на процедуру можно по телефонам колл-центров медицинских учреждений, на сайте «Госуслуги» и в Единой электронной регистратуре.

Как писал «Новый День», ранее в Тюменской области признали наличие проблем при записи на вакцинацию через портал Госуслуг.

Салехард, Юрий Хромов

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