На Ямале осужден чиновник, бравший взятки джипами

Бывший замначальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района Максим Жданов проведет в колонии строгого режима 8 лет. Такой приговор по делу о получении чиновником взятки в особо крупном размере вынес суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Заместитель начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Пуровского района Максим Жданов получил взятку в августе 2013 года. Тогда подрядчик по муниципальному контракту на строительство учебного корпуса на 240 человек в селе Халясавэй, ООО «АльфаСтрой», не выполнил предусмотренные контрактом дополнительные работы на сумму 62 млн рублей. Однако, деньги за фактически невыполненные работы подрядчик получил: Жданов, исполнявший обязанности начальника департамента, скрыл факт невыполнения работ и подписал разрешение на ввод объекта в строй.

За это чиновник получил от директора ООО «АльфаСтрой» взятку в виде автомашины «Toyota Land Cruiser 150 Prado» стоимостью 2 млн 480 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Директор компании-подрядчика избежал уголовной ответственности: он раскаялся и деятельно способствовал расследованию преступления.

Суд приговорил Жданова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также теперь уже экс-чиновника оштрафовали на сумму взятки – 2 млн 480 тыс. рублей.

Салехард, Юрий Хромов

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