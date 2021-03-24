Назначен новый прокурор Ямала

Назначен новый прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа. Им стал Виктор Эпп, указ о назначении президент РФ Владимир Путин подписал в среду, 24 марта.

Виктор Эпп назначен прокурором Ямала на пятилетний срок, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации. До назначения на Ямал Эпп работал заместителем прокурора Рязанской области.

Виктору Эппу 58 лет, он уроженец Рязанской области. По первому образованию – техник-строитель. В 1985 году поступил в Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, который окончил в 1989 году. С 1989 года работал в органах прокуратуры Рязанской области, 31 мая 2013 года назначен заместителем прокурора региона.

Как писал «Новый День», должность прокурора ЯНАО стала вакантной после ухода в отставку Анатолия Васильева, проработавшего в должности всего 8 месяцев.

Салехард, Юрий Хромов

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