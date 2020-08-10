Ямальский прокурор Васильев ушел в отставку, проработав восемь месяцев

Прокурор ЯНАО Анатолий Васильев покинул свой пост. Эту информацию «Новому Дню» 10 августа подтвердили несколько информированных источников. В приемной окружной прокуратуры нашему агентству подтвердили, что в данный момент обязанности ямальского прокурора временно исполняет заместитель Васильева – Дмитрий Разуваев.

С официальным сообщением об отставке Васильева в надзорном ведомстве пока не выступают. Наши источники сообщают, что Васильев, возглавивший прокуратуру ЯНАО в 61 год, уходит на пенсию. Напомним, Анатолий Васильев стал прокурором Ямала 16 декабря 2019 года. До этого он был прокурором Магаданской области.

Г-н Васильев, переехав на Ямал, сменил на посту Александра Герасименко, который руководил окружной прокуратурой рекордный срок – с 2008 года по 2019 год. При этом СМИ регионов, где ранее работал Герасименко, неоднократно писали о возможных нарушениях со стороны самого прокурора и проверках в отношении него.



Герасименко, в свою очередь, ушел на повышение и стал Уральским транспортным прокурором. Однако, в новой должности он поработал недолго – чуть больше четырех месяцев. В мае 2020 года Герасименко покинул транспортную прокуратуру. Безработным Герасименко не остался. Не так давно он был трудоустроен представителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Тюменской областной думе. Об этом сообщается на официальном сайте облдумы.

Что касается Дмитрия Разуваева, который сейчас исполняет обязанности ямальского прокурора, то с осени 2018 года г-н Разуваев занимает пост заместителя прокурора ЯНАО.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 10.08.20

До выборов в заксобрание Ямала допущено рекордное количество кандидатов. / Ямальский губернатор, заболевший Covid-19, снял в регионе ряд коронавирусных ограничений. / Вахтовики на Ямале опять начали портить коронавирусную статистику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»