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Пятница, 26 марта 2021, 15:36 мск

Новости Ямал

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«Роснефть» испортила на Ямале леса на 50 миллионов

Салехард (Новый День, Юрий Хромов) –На Ямале структура «Роснефти» загрязнила нефтью пять гектар леса. Ущерб лесному фонду составил почти пятьдесят миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО в пятницу, 26 марта.

Проверка природоохранной прокуратуры ЯНАО выявила, что ООО «РН-Пурнефтегаз» загрязнило нефтесодержащей жидкостью лес на площади 5 гектар. В результате порчи почв причинен ущерб лесному фонду в размере 49,3 млн рублей.

Нарушения были выявлены при проверке исполнения природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности при добыче углеводородов на территории Тарасовского, Губкинского, Комсомольского, Новопурпейского и Барсуковского месторождений в Пуровском районе автономного округа. Месторождения разрабатывает ООО «РН-Пурнефтегаз».

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с НК сумму причиненного ущерба. Сейчас ущерб возмещен в полном объеме, выполнение мероприятий по рекультивации загрязненных территорий находится на контроле прокуратуры.

Как писал «Новый День», буквально за несколько дней на трубопроводах «Роснефти» в Югре произошло два порыва. Прокуратура региона начала проверки, Росприроднадзор оценивает причиненный экологии ущерб.

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