Объявлено, когда глава Росприроднадзора Радионова приедет в Новый Уренгой решать «проблемные вопросы»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова посетит Новый Уренгой. Об этом чиновница написала на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Радионова опубликовала свое расписание поездок на апрель. В Новый Уренгой она собирается 21 – 22 апреля – после того, как 8 апреля посетит Северный Кавказ.

«8 апреля – Северный Кавказ: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды. 21-22 апреля – Новый Уренгой. 28-29 апреля – Башкирия, может быть, успею и в Оренбург. Предварительно план выглядит так», – написала Радионова. А цели своей поездки в Новый Уренгой федеральная чиновница не сообщила. Лишь в ответ на один из комментариев руководитель Росприроднадзора написала, что Новый Уренгой привлек ее «проблемными вопросами».

Отметим, что в сентябре 2020 года Радионова уже проводила проверку Северо-Уральского территориального подразделения Росприроднадзора, в ведении которого находится и Ямал.

Салехард, Юрий Хромов

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