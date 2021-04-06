В Яр-Сале масштабно отметили шестидесятый День оленевода – победители соревнований получили снегоходы от спонсоров

В районном центре Ямальского района – селе Яр-Сале завершился слёт оленеводов и охотников. Он проходил в рамках масштабного празднования в ЯНАО Дня оленевода-2021, который начался 27 февраля и закончится 18 апреля.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», три предприятия «Газпром нефти» приняли участие в организации юбилейного события в Яр-Сале. Праздник прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города».

Участникам мероприятия и зрителям была дана возможность увидеть все богатство культуры народов Севера. На центральной площади села работала праздничная ярмарка с товарами народного промысла, сувенирами и национальной кухней. Этностойбище дало гостям возможность познакомиться с культурой, обычаями и традициями ненецкого народа, угоститься традиционными блюдами.

Самым зрелищным мероприятием стали соревнования по национальным видам спорта. Участники метали тынзян на хорей, выполняли тройные прыжки и прыжки через нарты, соревновались в перетягивании палки и, конечно, демонстрировали мастерство управления оленьими упряжками.

Нефтяники предоставили призовой фонд для поощрения победителей в спортивных состязаниях. Два снегохода в номинациях «Прыжки через нарты» и «Метание тынзяна на хорей» были вручены от компании «Газпромнефть-Ямал», которая разрабатывает Новопортовское месторождение, их получили Максим Салиндер с результатом 403 нарты и Валерий Вануйто.

За победу в номинации «Перетягивание палки» получил приз ямалец Лев Езынги – им стал снегоход от компании «Газпромнефть-Развитие», которая реализует на территории Ямальского района крупный проект «Газ Ямала».

Снегоход от «Газпромнефть-Заполярье» за 2 место в гонках на оленьих упряжках среди мужчин с результатом 2 минуты 13 секунд получил Виталий Вануйто.

«При промышленном освоении территории мы считаем необходимым способствовать сохранению традиционных промыслов, уклада и быта коренных народов Севера. Поэтому главный праздник тундровиков мы поддерживаем на постоянной основе, это очень важно как для местных жителей, так и для нас. В этом году в Ямальском районе запланировано еще несколько социальных проектов, адресатами которых станут жители тундры», – отметил директор дирекции по крупным проектам «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров.

«Для нас важно сохранять самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера. В ближайшие дни День оленевода состоится в отдалённом Ямальском селе Новый Порт, мы организовываем этот праздник пятый год подряд», – пояснил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

«Газпромнефть-Заполярье» реализует крупные нефтегазовые проекты на территории Ямала. Компания содействует сохранению традиций и самобытной культуры местного населения. Это одно из направлений программы «Родные города». Мы поддерживаем значимые региональные проекты, и День оленевода – один из них. В празднике в Ямальском районе мы участвуем в первый раз. Уверен, что сотрудничество продолжится и будет способствовать позитивным изменениям в жизни коренных народов и населения района», – рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

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