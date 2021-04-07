Ямальский парламент рассмотрит закон о компенсации проезда на пароме «Салехард-Приобье»

7 апреля депутаты Законодательного Собрания ЯНАО, в том числе из фракции «Единая Россия» провели рабочее совещание по теме сохранения денежной компенсации проезда на пароме по маршруту «Приобье-Салехард-Приобье».

Напомним, что с инициативой поправок в региональное законодательство на прошлой неделе вышел лидер Ямало-Ненецкого регионального отделения «Ассоциации юристов России» Дмитрий Погорелый. По его словам, на данный момент идет сбор пакета документов для внесения изменений. «Считаю необходимым в кротчайшие сроки провести консультации с жителями для учета всех мнений и предложений в готовящиеся поправки. Необходимо сохранить меру социальной поддержки, в той форме, в которой она будет наиболее востребована и полезна для ямальцев», – отметил Дмитрий Погорелый.

На встрече принято решение создать рабочую группу для проведения общественных консультаций. Ее возглавил лидер Ямало-Ненецкого регионального отделения «Ассоциации юристов России» Дмитрий Погорелый. Региональное отделение политической партии «Единая Россия» предоставит площадки для народного обсуждения законодательных поправок.

«Площадки нашей партии – это постоянно действующий механизм коммуникаций с ямальцами. В оперативном порядке сможем организовать встречи в городе Салехард и селе Аксарка, проведем разъяснительную работу, в том числе в социальных сетях. Уверен, что Дмитрий Погорелый качественно подойдет к вопросу. Мнение каждого ямальца будет услышано и учтено», – пояснил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников.

Добавим, что получателями данной льготы до недавних пор являлись жители Салехарда, села Аксарка, села Харсаим и деревни Горнокнязевск. По мнению авторов закона, несмотря на открытие круглогодичного автомобильного сообщения в западной части округа, северяне не должны остаться без социальной поддержки в виде компенсации трат на поездки на пароме.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 07.04.21

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