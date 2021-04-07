Ямальцам оставят компенсацию проезда на пароме Салехард – Приобье

Сохранение денежной компенсации проезда на пароме по маршруту Приобье – Салехард – Приобье сохранится. Данный вопрос сегодня, 7 апреля, обсуждали депутаты заксобрания ЯНАО. Соответствующие поправки в законодательство на прошлой неделе инициировал лидер Ямало-Ненецкого регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Погорелый.

Участники совещания решили создать рабочую группу для проведения общественных консультаций, которую возглавит Дмитрий Погорелый. Региональное отделение «Единой России» предоставит площадки для народного обсуждения законодательных поправок.

Как писал «Новый День», право на денежную компенсацию на проезд на пароме пользовались жители Салехарда, сел Аксарка и Харсаим, поселка Горнокнязевск. По мнению авторов законопроекта, несмотря на открытие круглогодичного автомобильного сообщения в западной части округа, северяне не должны остаться без социальной поддержки.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 07.04.21

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