Предупреждение от МЧС: на Ямал идет сильный ветер, дождь и мокрый снег

МЧС сообщает о скором ухудшении погоды во всех районах Ямало-ненецкого автономного округа. Штормовое предупреждение распространяется на 12 и 13 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, а также осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью в ряде районов может опуститься до минус пяти градусов по Цельсию.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями возможны повреждения воздушных линий связи, электропередач, затруднения в работе автотранспорта и проведении строительных работ, сетей жилищно-коммунального хозяйства, нагрузка на провода, постройки и сооружения, сообщили РИА «Новый День» в региональном МЧС.

В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендовано организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимой техникой, привести в готовность все оперативные и спасательные службы.

Главное управление МЧС России по ЯНАО также обращается к жителям автономного округа с просьбой:

– ограничить по возможности выезд на личном транспорте;

– ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых;

– во избежание пожаров выполнять правила пожарной безопасности при пользовании электроприборами, газовыми плитами и отопительными печами.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 12.04.21

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