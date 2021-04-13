В Лабытнанги из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии

Из-за сильного ветра в Лабытнанги несколько улиц остались без электричества. Информация об этом содержится, в частности, в паблике «Подслушано №1 Лабытнанги». В числе отключенных оказались улицы Комсомольская, Советская, Октябрьская и Железнодорожная.

Чуть позже под постом появилось и разъяснение от мэрии города: в связи с аномальными погодными явлениями, штормовым ветром с порывами до 27 м/с, происходят отключения электроэнергии в отдельных районах города. Энергетики работают в круглосуточном режиме по выяснению причин отключений и их оперативному устранению. Все силы и службы привлечены к проведению восстановительных работ.

Напомним, что с 12 апреля и до конца текущего дня в ЯНАО действует штормовое предупреждение от МЧС с предупреждением о сильном ветре, понижением ночных температур до минусовых, дожде и снеге. Всем оперативным службам рекомендовано организовать круглосуточные дежурные бригады для устранения последствий непогоды, а автомобилистам рекомендовано не выезжать на междугородние трассы.

Лабытнанги, Елена Васильева

Лабытнанги. Другие новости 12.04.21

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