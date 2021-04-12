Глава ямальского избиркома оказался в центре скандала, связанного с его доходами

Глава ямальского избиркома Андрей Гиберт оказался в центре скандала, связанного с заработной платой. Он разразился после статьи на сайте общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (признан Минюстом иностранным агентом – прим. «Новый День»). Автор статьи Василий Вайсенберг, ссылаясь на официальные данные о доходах чиновника, написал, что Андрей Гиберт за 2019 год получил порядка 33 млн рублей дохода.

«По итогам 2019 года Гиберт стал самым высокооплачиваемым чиновником Ямала. По сути, региональный избирком не провел ни одной избирательной кампании за 2019 год. Но годовой доход главы избирательной комиссии превысил зарплату губернатора Дмитрия Артюхова, который получил всего-то 30 млн рублей», – написал автор текста. Статья была опубликована 18 марта, а уже 25 марта, по словам Вайсенберга, он получил первые угрозы. Неизвестные позвонили жене, потребовали удалить статью о Гиберте со всех ресурсов и извиниться. Угрозы прозвучали и адрес сына автора текста. Как сказал неизвестный в телефонном разговоре, «ему не хочется, чтобы Миша (сын – прим «НД») упал с самоката в следующий раз».

Из соображений безопасности Василий Вайсенберг вместе с семьёй переехал в Нижний Новгород, но угрозы не прекратились. Несмотря на меры безопасности, преследователям стало известно место проживания семьи. Очередное «напоминание о себе» они оставили перед дверью новой квартиры 10 апреля: две гвоздики и табличку с надписью «Глупо! На самокате далеко не уедешь».

Отметим, что Андрей Гиберт работает бессменным руководителем окризбиркома с 1993 года. А совсем недавно старейший председатель ямальского избиркома переназначен на новый срок. В социальных сетях тут же начали появляться комментарии в духе, что предстоящие выборы в Госдуму в этом году пройдут на Ямале как надо.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 12.04.21

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