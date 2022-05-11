Почти 3 млн рублей в месяц получает глава Избиркома Ямала Гиберт

Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт увеличил доходы по итогам 2021 года до 34,7 млн рублей. У него в собственности 2 квартиры и гараж, а также автомобиль Hyundai (модель составитель декларации не посчитал нужным раскрыть). В 2020 году доход г-на Гиберта за год составил почти 33 млн рублей.

У заместителя председателя Избиркома Ямала Игоря Горелика доход по итогам 2021 года составил 20,8 млн рублей.

Серьёзный доход получили также председатели районных и городских ТИКов.

Так, секретарь ноябрьского избиркома Светлана Воронина заработала 17,1 млн рублей, в том числе она получила субсидию на приобретение жилого помещения в 5 млн рублей.

Председатель ТИК Ямальского района Светлана Гулакова получила за 2021 год 12,4 млн рублей. То есть её доход составил более миллиона в месяц.

Председатель ТИК Красноселькупского района Алёна Ильяина, которая ездит на внедорожнике КАДИЛЛАК GMT926 (ESCALADE), задекларировала по итогам года 11,1 млн рублей.

Другой любитель кроссоверов премиум-класса – Екатерина Шахова, глава ТИК Шурышкарского района. У неё LEXUS NX200. Она заработала за год 15,1 млн рублей.

Председатель ТИК Губкинского Евгений Кузнецов смог заработать в 2021 году 12,2 млн рублей.

Иван Сырков, глава ТИК Салехарда, задекларировал 11,9 млн рублей.

Оксана Федорив, возглавляющая ТИК Нового Уренгоя, отчиталась о доходе в 13,3 млн рублей.

Татьяна Цитович, глава ТИК Лабытнанги, указала не только доход в 13,2 млн рублей, но и заграничную недвижимость. Помимо прочей собственности у неё есть дом и участок в Белоруссии.

Андрей Юрлов, возглавляющий избирком в Надымском районе, заработал 11,2 млн рублей.

Председатель ТИК Тазовского района Евгений Марков отчитался о доходе в 11,6 млн рублей.

Наталья Олексина, которая возглавляет ТИК Пуровского района, задекларировала почти 12 млн рублей по итогам года.

Глава ТИК Приуральского района Елена Стаматева заработала 11,3 млн рублей.

Почти 11 млн рублей задекларировал глава ТИК Муравленко Руслан Франчук.

Салехард, Наталья Ефремова

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