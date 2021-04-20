В ямальской тундре найден мертвым пропавший почти две недели назад вахтовик

В тундре Тазовского района Ямала найден труп пропавшего две недели вахтовика. Он пропал 8 апреля и с тех пор его розысками занимался «Ямалспас» и региональная авиация.

Мужчина ехал на работу на Мессояхинское месторождение на автомобиле в колонне. Как говорили очевидцы, по дороге он вышел из машины и не вернулся. Предполагают, что он направился в сторону посёлка Тазовский.

О пропавшем оповестили местное население, дорожные службы, работающие на зимниках, но, к сожалению, найти мужчину живым не удалось. На тело в ночь на 20 апреля наткнулись жители Тазовского. Причину смерти еще не установили.

Салехард, Елена Васильева

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