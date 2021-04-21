Кому кризис, а кому – прибыль. Ямальский депутаты обнародовали доходы за пандемийный год

Первые декларации о доходах и имуществе опубликовали депутаты обновлённого в 2020 году ямальского парламента. Правда, на расстановку сил в ЗС выборы практически не повлияли.

Согласно опубликованным данным, самым богатым ямальским депутатом по итогам 2020 года стал Василий Степанов. Заработок за прошлый год составил 121,6 млн рублей, что примерно в два раза больше его заработка за 2019 год. В собственности у депутата – земельный участок и жилой дом площадью 178 кв. м., а также два легковых автомобиля – BMW и Mercedes. Василий Степанов совмещает депутатство с бизнесом, он является генеральным директором «Тернефтегаза».

Кризисный год, впрочем как и предыдущие, позволил неплохо заработать и Василию Крюку – он задекларировал почти 87 млн рублей. А перечень недвижимого имущества занимает большую часть его декларации – в собственности депутата десятки земельных участков. Ему удалось опередить даже депутата Олега Арно – гендиректора ООО «Газпром добыча Ямбург». Доход депутатов из числа «нефтегазовых генералов» в ЯНАО всегда был высоким.

Олег Арно задекларировал 73,2 млн рублей, что почти на 10 меньше, чем в 2019-м году. Список собственности выглядит так: две квартиры площадью 147 и 90 кв. м, гараж, внедорожник Тойота Land Cruiser 200, три мотоцикла, два снегохода и снегоболотоход. При этом материальное положение семьи улучшила супруга депутата: ее годовой доход вырос с 7 тыс до 484 тыс рублей по сравнению с прошлым годом.

Гораздо скромнее доходы по итогам «ковидного» года оказались у руководителя фракции «Единая Россия», заместителя председателя ЗС ЯНАО, главы комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктора Казарина. Его задекларированные доходы хоть и выросли в 2 раза, составляют всего 68,4 млн рублей. Главный единоросс в ЗС владеет двумя земельными участками площадью 1 500 и 381 кв. м, жилым блоком, квартирой, двумя гаражами и двумя нежилыми помещениями. Доход семьи также увеличила и супруга Казарина. По итогам двух лет её доходы выросли с 320 тыс рублей до 16,4 млн.

Ещё один представитель ТЭК региона – всего на пятом месте по доходам за 2020 год. Единоросс Игорь Игнатов, по совместительству замгендиректора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Уренгой» задекларировал свыше 51 млн рублей. В собственности у него есть крупный земельный участок, жилой дом и квартира, еще одна квартира – в пользовании.

А вот в конце списка по доходности оказались некоторые руководители фракций. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Максим Лазарев задекларировал 7,8 млн рублей, глава фракции ЛДПР Денис Садовников заработал за прошлый год 8,1 млн рублей.

В числе депутатов с небольшим доходом также главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко – 4,6 млн рублей, заведующий перинатальным центром Салехардской окружной клинической больницы Алексей Денисов – почти 3,2 миллиона рублей. А самым «низкооплачиваемым» можно считать главного специалиста ООО «Обский СПГ», оленевода Тимофея Лаптандера. Доход депутата за 2020 год составил 2,8 млн рублей.

Салехард, Апрель 21,, Марина Дремова

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