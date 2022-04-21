Первый вице-спикер заксобрания Ямала Ситников купил «Лэнд Ровер» в 2021 году

Депутаты Заксобрания Ямала раскрыли сведения о доходах за 2021 год. Некоторым удалось заработать намного больше, чем в 2020 году, а некоторые народные избранники снизили свои доходы.

Депутаты, работающие на постоянной основе, то есть за зарплату в Заксобрании

Вице-спикер Заксобрания Наталия Фиголь заработала в 2021 году чуть меньше позапрошлого года – 32,2 млн рублей. У неё есть автомобиль Subaru, а также квартира и машиноместо.

2. В 2021 году первый вице-спикер Заксобрания Алексей Ситников, бывший замгубернатора Ямала, стал больше зарабатывать. Он задекларировал 30 млн рублей дохода против 24 млн рублей в 2020 году. «Мерседес Бэнц» он сменил на «Лэнд Ровер». Вместе с этим в числе его транспортных средств: автомобиль УАЗ, снегоход Lynx, квадроцикл BRP, мотолодка «Ямарин», гидроцикл YAMAHA 2 прицепа, ТРЭКОЛ.

Его супруга, кстати, тоже поменяла машину – вместо «Вольво» за ней числится «Порше». И ещё несколько транспортных средств – автомобиль «Ниссан» и 2 снегохода.

В числе недвижимости Алексея Ситникова участок, дом, квартира, гараж и нежилое помещение.

3.Спикер Заксобрания Сергей Ямкин заработал 25,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей меньше, чем в 2022 году. У него есть два участка, жилой дом, гаражный бокс, а также доля ещё одного участка. Транспортных средств много: автомобиль «Ниссан», 2 снегохода Lynx, снегоболотоход «Петрович», судно «Салют», судно HARBER-CRAFT, судно BUSTER, 2 автоприцепа.

4. Сильно упал в доходах вице-спикер Виктор Казарин. У него по итогам 2021 года 24,9 млн рублей против 68,4 млн рублей 2020 года. Перечень транспортных средств не изменился: автомобиль «Ниссан», снегоход SKI-DOO, судно BUSTER, судно «Солар», снегоболотоход «Петрович», 2 прицепа.

Недвижимость: 2 участка, жилой блок (не расшифровывается), квартира, 2 гаража, 3 нежилых помещения.

5. Депутат Надежда Гудкова получила по итогам года почти 18 млн рублей. Это больше, чем годом ранее. Ни машины, ни квартиры у неё всё также нет.

6. В 2021 году депутат Эдуард Яунгад заработал 14,8 млн рублей, это меньше уровня 2020 года (17,2 млн рублей). Из транспорта у него по-прежнему только снегоход ARCTIC CAT. В числе недвижимости – только доля участка.

7. Снизились доходы бывшего мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза – он получил на 5 млн рублей меньше в 2021 году. Итого – 12,2 млн рублей. Из транспорта у него только мотоцикл HARLEY DAVIDSON, как и раньше. В его собственности появился участок большей площади, остались 4 квартиры, гараж и дом.

8. Почти в 2 раза стала богаче Анастасия Казанцева – её доход в 2021 году – 11,7 млн рублей. Ездит г-жа Казанцева на «Тойоте». В её собственности – доля в квартире.

9. Бывший глава Пуровского района Андрей Нестерук очень сильно просел в доходах: если по итогам 2020 года у него было 23,7 млн рублей дохода, то в 2021 году он заработал только 9,8 млн рублей. Машину он не покупает, на нём числится только снегоход YAMAHA. Список недвижимости не меняется: участок, дом, гараж и баня.

Оппозиция

Либерал-демократ Александр Голубенко, который не имеет другой работы, кроме Заксобрания Ямала, заработал больше на 2 млн рублей в 2021 году. Он задекларировал по итогам года 16,5 млн рублей. На него всё также оформлен автомобиль «Киа». В списке недвижимости 3 квартиры, дом и участок.

2. Растёт в доходах и его однопартиец, который также работает на профессиональной основе, Денис Садовников. Он задекларировал 10,4 млн рублей против 8 млн рублей в 2020 году. Из транспорта у него автомобиль BMW и снегоход POLARIS. В его собственности гараж и объект незавершённого строительства – салон по ремонту бытовой техники и автоэлектрики. Супруга заработала больше него и задекларировала 25,5 млн рублей дохода.

3. Меньший доход по итогам 2021 года зафиксировала коммунист Елена Кукушкина – 8,4 млн рублей. Машину она не приобрела, но у неё появилась новая квартира. Теперь она владеет 3 квартирами и долей в квартире.

4. Справедливорос Максим Лазарев стал богаче в 4 раза. По итогам 2021 года он задекларировал 32,6 млн рублей вместо 7,7 млн рублей в 2020 году. Он всё также владеет автомобилем «Инфинити». Вместе с этим из его собственности пропала одна квартира. Теперь на него записана одна квартира, гараж и доля в квартире.

Депутаты, имеющие другую работу

Бывший глава «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно задекларировал доход в 100 млн рублей. Это намного больше 2020 года – тогда он заработал только 73 млн рублей. Г-н Арно ушёл с поста директора компании в декабре 2021 года.

У него есть 2 квартиры и гараж с машиноместом. Список техники уменьшился – из него ушли два снегохода. Арно задекларировал 3 мотоцикла: «Хонда», Harley Davidson и КТМ. Также у него по-прежнему есть раритетный автомобиль «Победа» M20 КОМБИ. И «Тойота» (модель не указана). Кроме того, на г-на Арно записан снегоболотоход CAN-AM.

2. Гендиректор «Тернефтегаз» Василий Степанов заработал 62,9 млн рублей (почти в 2 раза меньше, чем в 2020 году – тогда сумма была на уровне 121 млн рублей). Несмотря на это он в 2021 году купил новую квартиру. Теперь в его списке недвижимости участок, дом, квартира и доля в квартире (остальные доли у жены и детей). В списке транспортных средств остаются «Мерседес-Бенц» и BMW.

3. Почти в 2 раза обеднел бывший глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк. Сейчас его место работы представлено так: ООО «АК «Ямал» (вертолётная компания), председатель совета директоров.

Он задекларировал по итогам 2021 года 49 млн рублей дохода. Личного транспорта у него всё также нет, видимо, обходится служебным.

У него по-прежнему огромное количество земельных участков в собственности – их перечисление занимает 9 страниц. Также он владеет квартирой, машиноместом и нежилым помещением.

4. Заместитель гендиректора «Газпром добыча Уренгой» Игорь Игнатов отчитался о доходе в 40,7 млн рублей. Это на 10 млн рублей меньше 2020 года. В его владении по-прежнему автомобиль «Лексус» и снегоход LYNX. Из недвижимости у него зарегистрирован участок, дом и половина в квартире.

5. Депутат из Муравленко Светлана Каменская, как и годом ранее, владеет «Маздой». Она заработала больше 2020 года – 8,9 млн рублей. В собственности у неё квартира. В 2021 году в семье появился квадроцикл «Росомаха» – его зарегистрировал супруг г-жи Каменской. Местом её работы значится Центр регуляторного права и судебной защиты ООО «Газпромнефть Экспертные решения».

6. Начальник медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин отчитался о получении дохода в 8,1 млн рублей по итогам 2021 года. Это больше уровня 2020 года – тогда было 6,6 млн рублей. В числе транспортных средств – TOYOTA, как и в прошлом году. Модель не указана. Также он владеет квартирой и нежилым помещением.

7. Главврач ноябрьской станции скорой помощи Виктор Гордиенко тоже немного увеличил доходы – с 4,6 до 4,9 млн рублей в 2021 году. Он всё также ездит на «БМВ». И список недвижимости не изменился – участок, квартира, гараж, машиноместо, кладовая.

8. Заведующий перинатальным центром в Салехарде Алексей Денисов задекларировал 3,4 млн рублей. У него есть автомобиль ТОЙОТА, модель народный избранник решил не указывать. Также он владеет квартирой в 50 «квадратов».

9. Советник главы Ямальского района Тимофей Лаптандер задекларировал 2 млн рублей дохода. У него есть квартира и доля в ещё одной квартире. Транспорта у него нет.

Салехард, Юлия Фролова

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