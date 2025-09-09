Депутаты Ямала отчитались о жилищных субсидиях, доходах и акциях «Газпрома»

Депутаты Заксобрания Ямала раскрыли доходы в рамках избирательной кампании. Те из них, кто баллотируется на новый срок, по закону должны опубликовать сведения о заработках и имуществе. Также о своих доходах рассказали и другие кандидаты в депутаты.

Действующие депутаты ЗС

Глава перинатального центра в Салехарде Алексей Денисов в 2024 году заработал 4,9 млн рублей. Он работает в ЗС на непостоянной основе, так что это его заработок на основном месте работы.

Ещё один депутат на непостоянной основе – начальник медико-санитарной части «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин – задекларировал 11,8 млн рублей дохода.

Виктор Казарин, вице-спикер Заксобрания Ямала, отчитался о получении в прошлом году дохода в 47,6 млн рублей. В эту сумму входит доход от вкладов, от сдачу в аренду имущества, дивиденды от ценных бумаг. На счетах у г-на Казарина в момент сдачи декларации находилось более 40 млн рублей. Кроме того, он получает пенсию. Дивиденты г-н Казарин получает от БАНК ВТБ и ООО «СФН». Также у него есть акции «Газпрома».

Глава Заксобрания Ямала Сергей Ямкин заработал 30,9 млн рублей.

Анастасия Казанцева, которая работает в ЗС за зарплату, отчиталась о заработке в 16 млн рублей.

Вице-спикер Алексей Ситников, который также работает на постоянной основе, получил в 2024 году 26 млн рублей. В эту сумму входят, очевидно, доходы от вкладов.

Ещё один вице-спикер Наталия Фиголь получила 30,8 млн рублей. У неё 16 вкладов в банках, очевидно, она получает проценты.

Эдуард Яунгад предоставил сведения о получении в 2024 году 18,9 млн рублей дохода.

Коммунист Елена Кукушкина заработала в прошлом году 20,3 млн рублей. Она также работает в ЗС на постоянной основе. В 2024 году она получила жилищную субсидию от департамента финансов ЯНАО. У неё также есть вклады и ценные бумаги, от которых она получает доход.

Либерал-демократ Андрей Кузнецов получил доход в 3,5 млн рублей. Он в ЗС тоже работает за зарплату.

Справоросс Максим Лазарев получил 15 млн рублей в прошлом году. У него 26 вкладов в банках и имеются ценные бумаги. В думе он также трудится на постянной основе.

Другие кандидаты

Сенатор Владимир Пушкарёв тоже был вынужден рассказать о заработке – он есть в списках на выборах в ЗС. Он заработал 7,5 млн рублей. У него есть вклады в банках и акции «Газпром Нефть».

Заместитель губернатора-представитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова отчиталась о доходе в 13,7 млн рублей. У неё 12 вкладов в баках и инвестиционный пай «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРВАЯ».

Большим любителем инвестиций оказался глава Приуральского района Иван Сакал. Он заработал за год 18,2 млн рублей. У него есть акции «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «СБЕРБАНК РОССИИ», «Интер РАО ЕЭС», «Софтлайн», «Татнефть», «Транснефть», «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», «РОСНЕФТЬ», «РУСАЛ», «Газпром», «Аэрофлот», «Башнефть», «Акционерная финансовая корпорация «Система», «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», «Хэдхантер», ХЭНДЕРСОН ФЕШН ГРУПП, «НОВАТЭК» и других.

Рассказал о заработках глава Пуровского района, бывший главврач Кирилл Трапезников – он получил за 2024 год 14 млн рублей. У него также есть ценные бумаги и вклады.

Глава Лабытнанги Марина Трескова отчиталась о доходе в 18,6 млн рублей.

Председатель думы Ноябрьска Алла Умецкая заработала 3,9 млн рублей.

Её коллега, глава думы Нового Уренгоя Полина Шумова задекларировала 5,8 млн рублей дохода.

Тазовский глава Виктор Югай получил в 2024 году 17,1 млн рублей.

Председатель думы Салехарда Вадим Кугаевский заработал 2,4 мл рублей. У него также есть вклады и акции «Газпрома».

Глава думы Губкинского Ольга Пескова заработала 7,8 млн рублей.

Замглавы Депспорта Ямала Алексей Щелконогов сообщил о доходе в 10,1 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

