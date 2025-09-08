Медцентр спонсирует газпромовца на выборах в ЯНАО

Избирком Ямала раскрыл сведения о тратах одномандатников на выборах в Заксобрание округа по данным на 3 сентября 2025 года, то есть за 10 дней до голосования.

Самая большая сумма поступила врачу Алексею Денисову, действующему депутату, который идёт по салехардскому округу – 3 млн рублей. Более двух из них он уже потратил. Он выдвигается от «Единой России».

Порядка двух миллионов перечислили журналисту Максиму Солодову, также единороссу, который является кандидатом-одномандатником по ноябрьскому округу. Потратил он пока только 200 тыс. рублей.

Миллион рублей поступили на счёт Тимура Сулейменова – новичка в политике, который от «Единой России» идёт по муравленковскому округу. Он потратил всего 73 тыс. рублей.

Также миллион зафикисирован на счёте у главврача тарко-салинской больницы Евгения Евсеева, который надеется стать одноманадтником в пуровском округе. Он потратил 650 тыс. рублей.

У сотрудника «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаза» Николая Шестопалова есть спонсоры из числа юрлиц. 100 тыс. рублей ему подарила фирма ООО «ЯМАЛ СТРОЙ +» Андрея Клейдмана, ещё 50 тыс. рублей -ОО МЦ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» Артура Галимулина (медцентр «Сибирка»). Обе фирмы из Ноябрьска, где г-н Шестопалов выдвинулся от ЕР. Всего к нему на счёт поступило около 800 тыс. рублей.

Спонсор есть и у заместителя гендиректора ООО «Газпром добыча Ямбург» Алексея Агеева. 450 тыс. рублей ему перечислила компания ООО «РусГазАльянс». Компания занимается разработкой Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в ЯНАО. Всего у этого кандидата от ЕР на счёте было зафиксировано 650 тыс. рублей. Порядка 400 тыс. он потратил.

Спикер ЗС Сергея Ямкин получил на кампанию 255 тыс. рублей. Эти деньги он уже потратил. Председатель думы также выдвинулся от ЕР.

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «АЧИМГАЗ» Алексей Скурихин получил на кампанию, по данным на начало сентября, 240 тыс. рублей. Он идёт по второму новоуренгойскому округу от ЕР.

Действующий депутат Виктор Казарин зарегистрировал поступления в 192 тыс. рублей. Он идёт одномандатником по губкинскому округу.

Ещё один действующий депутат от ЕР Игорь Герелишин получил на кампанию 110 тыс. рублей.

Траты одномандатников от других партий нельзя назвать значимыми. Вероятно, это связано с тем, что на победу никто из оппозиционеров в одномандатных округах не рассчитывает. Сейчас в Заксобрании Ямала все одномандатники – единороссы.

Самым крупным фондом можно считать поступления Эдуарда Аюпова – кандидата от «Справедливой России». 210 тыс. рублей он получил от четырёх фирм: «БИЗНЕС ПЛЮС», «РЫБОФФ» (Сергей Черкунов), ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «АЛЬЯНС-ПРАВО» (Владимир Писарев) и ООО «КРОНОС».

Салехард, Наталья Ефремова

