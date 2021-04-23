Глава Росприроднадзора заявила о создании на Ямале экологического надзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время визита на Ямал заявила о необходимости создания в регионе службы государственного экологического надзора. Чиновница считает необходимым проводить постоянный мониторинг и контроль на территории, где добывается львиная доля углеводородов в России. Об этом она сообщила в Новом Уренгое.

«Ямало-Ненецкий автономный округ – огромный регион, именно здесь добывается 1/5 часть газа в мире. Только в районе Нового Уренгоя более 250 объектов добычи газа и нефти. Это порядка двух тысяч километров от ближайших подразделений нашей службы. С открытием отделения мы как минимум вдвое сократим время инспектора в пути», – отметила Светлана Радионова.

Ямале Светлана Радионова уже посетила Новопортовское месторождение компании «Газпром Нефть» и терминал отгрузки нефти «Ворота Арктики». Ей показали, как работают ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». Также г-жа Радионова провела совещание по вопросам организации системы обращения с отходами бурения и твердыми коммунальными отходами (ТКО). «Глава Росприроднадзора предложила усилить муниципальный земельный контроль на территории региона и обозначила необходимость выделения соответствующих требованиям законодательства земельных участков и создания условий для безопасной утилизации промышленных отходов за пределами населенных пунктов ЯНАО», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Отметим, что в последнее время в северных территориях участились случаи разливов нефти, в частности, они фиксируются в ХМАО. Также на Ямале и в Югре есть проблемы с утилизацией отходов бурения и обращением ТКО. Региональные операторы по обращению с ТКО ссылаются на специфику севера – вечную мерзлоту. Свалки, между тем, никуда не исчезают, а заводы по переработке и сжиганию мусора, как принято считать, строить не рентабельно. Поэтому очевидно, что проблема требует серьёзных и нестандартных решений.

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