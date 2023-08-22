В Новом Уренгое открыли отдел Росприроднадзора. Об этом сообщила глава федерального ведомства Светлана Радионова всвоём телеграм-канале 22 августа 2023 года.

«Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вместе с руководителем Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Гуржеевым и исполняющим обязанности директора ЦЛАТИ по УрФО Александром Илькевичем посетили новое здание РПН и подведомственной лаборатории. Решение открыть здесь отдел Росприроднадзора было принято после моего визита на Ямал в 2021 году. Тогда в городе находилось только отделение ЦЛАТИ. При этом помещение лаборатории остро нуждалось в капитальном ремонте»,– написала г-жа Радионова.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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