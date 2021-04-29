Бренд «Сделано на Ямале» пытаются зарегистрировать в Роспатенте

На Ямале выбрали единый бренд для региональной продукции. Логотипы бренда на русском и английском языках отправил на регистрацию товарных знаков в Федеральную службу интеллектуальной собственности, сообщила на брифинге представитель департамента внешних связей ЯНАО Ольга Старчикова.

Экспертиза в федеральном ведомстве может занять до 14 месяцев. Если бренд «Сделано на Ямале» будет запатентован, исключительное право на его использование получит департамент внешних связей региона. Продавать свою продукцию под ямальским брендом получат юрлица и индивидуальные предприниматели после заявочной кампании и на определённых условиях. Производить продукт нужно на Ямале, используя при этом местное сырье. Это касается и пищевых продуктов, и непродовольственные товары: от сувениров до мебели. Под брендом могут также предоставлять различные услуги.

В округе надеются, что зарегистрированный бренд повысит спрос на ямальскую продукцию и увеличит инвестиционную и туристическую привлекательность региона.

Салехард, Марина Дремова

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