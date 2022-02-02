Власти зарегистрировали бренд «Сделано на Ямале» и хотят его рекламировать за деньги (ФОТО)

Роспатент зарегистрировал региональный бренд «Сделано на Ямале». Об этом 2 февраля 2022 года сообщает департамент внешних связей регионального правительства. Именно этому ведомству принадлежит право на использование знака. Знак представляет собой фрагмент узора красно-оранжевого цвета и надпись.

Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Власти рассчитывают, что теперь к ним начнут поступать заявки от региональных товаропроизводителей – тех, кто захочет маркировать свою продукцию таким брендом.

«Ведомство разрабатывает лицензионный договор на использование товарного знака ямальскими предпринимателями. Использование регионального зонтичного бренда позволит предпринимателям найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции», – рассказала начальник управления внешних связей окружного департамента внешних связей Ксения Смирнова. Её слова цитируют на сайте ведомства.

Чиновники планируют сделать так, чтобы бренд узнавали на международных рынках. «Правительство округа планирует выделить средства на проведение рекламной кампании по продвижению регионального бренда за рубежом. PR-кампания будет способствовать повышению спроса на ямальскую продукцию и увеличению инвестиционной и туристической привлекательности региона», – уверены в департаменте внешних связей.

Логотип содержит текстовую часть и графический знак, представляющий собой фрагмент стилизованного ямальского орнамента. Знак символизирует материальное благополучие и «расположение божеств».

Салехард, Юлия Фролова

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