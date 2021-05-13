Ямальцы хотят судиться с губернатором: дорогу, по которой они собирались ехать в отпуск, размыло паводком

В одном из салехардских пабликов во ВКонтакте появился пост с обращением к землякам. Авторы предлагают собрать подписи и подать коллективный иск на руководителя региона из-за закрытия дороги Салехард-Надым до октября. Многие жители западной части округа не брали билеты на самолёт или поезд, надеясь отправиться на «большую землю» на автомобиле.

«Почему-то никто не возмущается, что вышел приказ дептранса ЯНАО, в котором написано, что дорога Салехард-Надым закрыта до 1 октября. Из приказа следует, что жителям Ямала, планировавшим поехать в отпуск на своих автомобилях по трассе Надым-Салехард, сделать этого не удастся. Я глубоко возмущена. Мы перегнали машину из Надыма зимой, трое детей, в отпуск планировали поехали на машине, мы не бюджетники. На паром на июнь билетов нет, да и цены неподъемные! Предлагаю собраться всем вместе и подать в суд на администрацию ЯНАО и губернатора, которые рапортовали, что дорога всесезонная», – пишет автор поста.

Под постом оставили комментарии десятки человек. Кто-то солидарен с автором, кто-то пишет, что с самого начала было понятно, что дорога не выдержит паводка.

Напомним, что дорогу жители Ямала ждали долго, достроили её и открыли в 2020 году, трасса должна была быть всесезонной. Но с наступлением «дружной» весны трассу стало подмывать, из-за грязи не могли проехать не только легковые, но и грузовые машины.

Согласно приказу регионального департамента транспорта, с 12 мая по 13 июня на трассе временно прекращено движения транспорта. Далее, с 13 июня по 1 октября, движение будет разрешено только для определенных видов транспорта, к которым относятся социально значимые перевозки. Как только позволят погодные условия, на трассе начнут масштабные ремонтные работы.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.05.21

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