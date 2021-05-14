Уедут все: в ЯНАО добавили места на речной паром Салехард – Приобье

Число посадочных мест на паромы Салехард – Приобье увеличено за счёт уплотнения рейсов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Особенно это актуально для тех, кто рассчитывал выехать в отпуск «на землю» по новой автотрассе Салехард – Надым.

Напомним, трассу закрыли на ремонт до октября – дорогу, которую так ждали местные жители и которая была торжественно сдана в эксплуатацию в 2020 году, весной 2021 года размыло паводковыми водами. Она стала непригодна для пользования и встала на ремонт. Пропускать по ней будут только машины с грузами. А людям, которые рассчитывали по данной дороге поехать на своих машинах в отпуск, пришлось искать варианты решения вопроса. Увеличение мест на паромах – это как раз один из таких вариантов.

Теперь отпускникам из западной части округа на машинах можно переправиться до Приобья (ХМАО). Оттуда по автодорогам северяне разъезжаются в разных направлениях к месту отдыха.

Билеты на первые паромы, как всегда, раскупаются быстро, сообщает корреспондент «Нового Дня». По данным перевозчиков, ямальцы уже приобрели свыше 1100 мест. Как и в прошлом году, на маршруте будет работать семь паромов. Первый рейс из Салехарда запланирован на 28 мая. «По обыкновению, все хотят отправиться первыми паромами. Сейчас на июнь билеты имеются в продаже у обоих перевозчиков»,– сообщил руководитель окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 14.05.21

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